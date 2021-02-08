經常喺IG post下啲球星畫作，兼係槍手球迷嘅英國畫家Ryan Weekes，早排就着住件兵工廠嘅外套，去到中國假扮阿仙奴球星，點知又成功畀Ryan引嚟唔少人同佢合照同握手喎！事後Ryan就將條片放上IG，就引嚟網民笑言話，佢扮緊車仔嘅阿巴謙，又有人留言話：「應該係C朗或者美斯」，唔知同佢影相嘅中國「槍迷」以為Ryan係邊個呢？Anyway啦，阿仙奴每年都搵球員講普通話拜年，又千方百計送走聲援維吾爾族人嘅奧斯爾，不斷向中國球迷示好，依家終於見到成效啦。

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