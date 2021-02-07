疫情之下，今季英超有極多偶然性，出現非常多神奇狀況。以曼城為例，上兩仗鬥榜下游的錫菲聯及般尼，合共只入三球，反而對利物浦卻重創對手大勝4:1。贏得今仗後，曼城在少打一場之下領先次席的曼聯五分，於各支前列球隊不時大意失分下繼續穩定，難道今季就這樣被哥迪奧拿「穩」出個冠軍來？

對利物浦而言，晏菲路大敗1:4是極大挫敗，挫敗不單在於球隊自63年以來首次主場聯賽三連敗，高普帶隊205場英超以來首次連敗，更是在於其實比賽戰情相當接近。即使被曼城先開紀錄，但沙拿射入12碼追平後，領隊高普換入占士米拿及梳頓沙基利，態度亦算正面，希望乘勢後上反勝。今仗兩隊踢來形勢均等，各踢一段好波，各有中堅犯規被罰12碼，紅軍當然比有空間失分的曼城更想贏波。可惜，一切由艾利臣兩記「派膠」後完全改變。

在利物浦的角度，艾利臣連續犯錯可能比起主場三連敗更可怕，今季球隊已經失去定海神針華基爾雲迪積克，中堅位置一直用軒達臣及法賓奴當替工，但替工未出事，隊內被認為最穩定的艾利臣卻連續自爆。曼城雖有前場迫搶，但艾利臣兩記解圍絕對有處理得更好的空間，賽後高普為這位巴西門將解話，「第一記失誤我們沒有給他太多選擇，但第二記失誤他明顯是撻Q，或者是今天太寒冷吧。」

利物浦今仗再輸之後，比去季同期出戰23場少拿27分，是英格蘭頂級聯賽衞冕球隊的最大得分跌幅。兩次失誤引發的震盪難以估計，板凳深度不足，進攻失色已經是紅軍眼下難解問題，若然防守都出事，今季跌出前四絕非奇事。

至於作客的曼城從開場的態度就是以穩行先，絕不貿然強攻利物浦。前場當然有馬列斯相對沉寂的球員，但梅開二度後以10球成為隊內首席射手的根度簡，以及有份直接或簡接參與三個入球的科頓都踢出生涯的巔峰表現。大衛施華離開後，哥迪奧拿一直希望科頓頂上位置，而這位只有20歲的小將終於兌現天賦，曼城所入的第一球科頓入楔與史達寧的左路配合，正是過去施華拿手好戲。今仗科頓交出一入球一助攻，以20歲255日之齡成為在晏菲路既入球又助攻的最年輕球員，讓球迷期待他往後的發展。

最後，還是要提防守，亦是今仗最大分野。魯賓戴亞斯率領的曼城防線除了被罰12碼外，可以用無懈可擊形容，加上哥帥有意將防線縮後下，曼城的防守穩如泰山。而這種穩是哥帥今季一直追求，拒絕大開大合的比賽，以守代攻，以贏一球為目標，14場連勝已經追平英格蘭頂級聯賽球隊正式比賽的連勝紀錄。正如紅軍名宿科拿早前所言，曼城的一對中堅已經成為爭冠的最大優勢，而這不正是去季紅軍的奪冠方程式。

文：亨少

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