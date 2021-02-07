拜仁慕尼黑在上周五踢罷德甲之後，周一匆匆於世冠盃準決賽亮相，鬥埃及球隊艾阿里。雖然拜仁風塵僕僕，但歐洲隊自05年以來都能殺入決賽，證明歐洲球隊超班，今役一於熱捧讓兩球/兩球半的拜仁上盤，合心水的話，更可以敲拜仁半場勝1:0的波膽，有3倍。（球賽編號：星期一X；有線X台明日2:00am直播） 文：數人

拜仁目前在德甲領導群雄，該支歐洲冠軍亦是2013年世冠盃盟主，一班年過30的主力如門將紐亞、攻擊球員湯馬士梅拿與羅拔利雲度夫斯基等都狀態甚「弗」，配合其餘球星如基拿比及甘美治等，實力絕對在艾阿里之上。畢竟，歐洲隊自05年以來都能殺入決賽，而近7屆歐洲隊在準決賽全勝之餘，更有5次是淨勝超過1球兼有3次於半場已領先1:0（見附表1），今役拜仁絕對讓得起x球；而由於拜仁近5場賽事全部是半場已領先，其中更有4場是領先1:0（見附表2），今役可吼拜仁半勝1:0。

艾阿里在第2圈憑著中場艾沙哈特一箭定江山，以1:0擊敗東道主艾杜哈尼後，成為自2013年以來首支在世冠盃首仗勝出的非洲球隊，目前士氣頗佳。從該役所見，艾阿里行軍快速，大部份球員的波底亦好，不過，與拜仁比始終有一點距離，加上上仗勝出後可能「心雄」，今役若谷得太前，易被拜仁有機可乘。

賽制方面，今役一場決勝負，若比賽於法定比賽時間內賽和，則會進行加時，若仍未能分出勝負，則以互射十二碼決勝。

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熱選：星期一 4 拜仁慕尼黑（上）

冷推：星期一 4 拜仁慕尼黑半勝1:0（3）

表1：歐洲隊多輕鬆入決賽

年份 準決賽戰果(半場)

2019 利物浦勝蒙特雷2:1(1:1)

2018 皇家馬德里勝鹿島鹿角3:1(1:0)

2017 皇家馬德里勝艾查捷拉2:1(0:1)

2016 皇家馬德里勝CF阿美利加2:0(1:0)

2015 巴塞隆拿勝FC廣州3:0(1:0)

2014 皇家馬德里勝藍十字4:0(2:0)

2013 拜仁慕尼黑勝FC廣州3:0(2:0)

*前者為歐洲隊

表2：拜仁近5場半場已威威

日期 賽事 戰果(半場)

06/02/2021 德甲 客勝哈化柏林1:0(1:0)

30/01/2021 德甲 主勝賀芬咸4:1(2:1)

24/01/2021 德甲 客勝史浩克04 4:0(1:0)

21/01/2021 德甲 客勝奧格斯堡1:0(1:0)

17/01/2021 德甲 主勝弗賴堡2:1(1:0)

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馬體會主場求勝心「切」

目前在西甲一枝獨秀的馬德里體育會，在周一的聯賽迎戰中游的切爾達時，就算未能「夫添」，但憑著球隊的強勁走勢，不難淨勝切爾達逾1球，宜捧馬體會[-1]的「主勝」。（球賽編號：星期一10；now632台明日4:00am直播）

未計今輪聯賽，馬體會以19戰得50分居首，領先2、3位的巴塞隆拿與皇家馬德里10分。周一迎戰中游的切爾達時，馬體會雖有後衞捷比亞停賽，中場恩克卡拉斯高及後衞馬里奧靴莫素等都因患武肺而缺陣，但主力如前鋒蘇亞雷斯及中場佐治高基等都可以候命，實力仍佳。畢竟，馬體會近8場主場聯賽全勝，近5次迎切爾達又獲4勝，今役絕對可以看好。

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讓球主客和 星期一10馬德里體育會勝[-1]（2.7）

今場數字密碼

8 馬體會近8場主聯賽全勝

7 馬體會今季10場主場聯賽中7場淨勝對手超過1球

4 馬體會近5次迎切爾達共4勝1和

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鳳凰2月第一擊例輸

威靈頓鳳凰剛於上仗打開今季聯賽勝利之門，在周一的澳職作客FC悉尼時，當然希望乘勝追擊，不過鳳凰實力遜悉尼，近6季2月首場聯賽例輸，今役亦料難逃一敗，宜捧讓平/半球的FC悉尼上盤。（球賽編號：星期一1；今日4:10pm開賽）

FC悉尼要力爭衛冕，今迎鳳凰時必全力爭勝，預料一眾主力如前鋒巴巴路西斯及中場連高域等都會悉數披甲，而上場後備入替梅開二度的小將柏特列活特亦可能正選，實力強勁，不難擊敗鳳凰。畢竟，鳳凰人腳不及悉尼，近6季2月首仗又全敗（見附表），今役輸少當贏。不過，由於悉尼今季聯賽半場全部打和，扒冷可博[半和]，有2.25倍。

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讓球 星期一1FC悉尼（上）

半全主客和 星期一FC悉尼和（X）

鳳凰近6季2場首場聯賽例輸

日期 戰果(半場)

07/02/2020 客負珀斯光輝2:4(0:2)

02/02/2019 客負珀斯光輝0:3(0:2)

02/02/2018 客負FC悉尼0:4(0:2)

04/02/2017 中負西悉尼流浪者1:3(0:1)

07/02/2016 主負珀斯光輝0:1(0:1)

02/02/2015 客負布里斯班獅吼2:3(0:0)

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杜塞爾多夫「大」續追

今季德乙唯一一支聯賽主場不敗球隊杜塞爾多夫，將於周一的聯賽迎戰今季作客不敗之師基爾，預料一定有一番惡鬥，既然勝負難料，不如取入球開「大」，有1.75倍。（球賽編號：星期一8；明日3:30am開賽）

杜塞爾多夫目前以32分排中游，不過卻是今季德乙唯一主場不敗球隊，於主場共獲6勝3和，其中近5場主場聯賽就有4場開「大」（見附表）。今迎基爾時，杜軍雖續缺中場艾普甘保，但攻擊主力如洛雲軒寧斯及簡倫卡拉文等都可候命，不難取得入球。基爾目前以36分排位較高，球隊今季作客特醒，獲5勝4和，今役定趁杜軍有守將安德里荷夫曼停賽而強攻對手，預料入球不會少。

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入球大細 星期一 8 杜塞爾多夫大（1.75）

杜塞爾多夫近5場主場聯賽戰果

日期 戰果(半場) 入球大細(中位數為2.5球)

27/01/2021 和漢堡0:0(0:0) 細

23/01/2021 和格雷特霍夫3:3(1:2) 大

05/01/2021 勝柏達邦2:1(1:0) 大

17/12/2020 勝奧斯納貝克3:0(1:0) 大

05/12/2020 勝達斯泰特3:2(0:0) 大

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