日本傳媒進行的最新一期民意調查顯示，只有大約15%民眾贊成如期在今夏舉行東京奧運。另外，有近六成受訪者認為早前曾發表性別歧視言論的森喜朗，並不適合擔任東奧組委會主席。有指他曾經提出辭職，但獲得挽留。

《共同社》在剛過去的周末，透過電話訪問了大約1,000位日本民眾，當中47.1%受訪者認為在武漢肺炎疫情仍然嚴重的情況下，由去年延至今夏舉行的東京奧運與殘奧，應該再度押後，有35.2%人要求乾脆取消賽事，只有14.5%人贊成如期舉行。

另一方面，對於森喜朗日前在日本奧委會會議中埋怨女性「長氣」，反對提高她們在會議中發言比例，有近60%受訪者應為這位83歲日本前首相，並不適合擔任奧組委主席，並只有6.8%人士表態支持他留任。早前更有人發起網上聯署，要當日方就事件處分森喜朗，短短幾日內就有近13萬人響應呼籲。日本《每日新聞》就指，森喜朗曾有意就事件辭職，並建議由另一位前首相安倍晉三接任，但最終被奧組委行政總裁武藤敏郎說服留任。

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