網壇年度首個大滿貫的澳洲網球公開賽周一正式開鑼，女單首圈賽事方面，3號種籽的日本球手大坂直美和力爭第24個大滿貫錦標的「細威」莎蓮娜，首天均順利打開勝利之門，年僅19歲的上年法網冠軍絲維迪克亦都連贏兩盤晉級，但德國球手姬芭就意外於首圈下馬。

開賽前經歷疫情一波三折的澳網終於開鑼，賽事開放約3萬名球迷入場。去年美網贏得個人第三「貫」的大坂直美，首圈對手是俄羅斯的非種籽球手柏芙尤珍高娃，兩人此前3次交鋒，大坂取得2勝1負優勢。今賽在中央球場Rod Laver Arena上演，但比賽勝負沒有懸念，大坂全場第一發球得分率高達81%，也逼使對方有21次無壓力下犯錯，結果首盤先大勝6:1，次盤再贏6:2晉級。大坂賽後稱，在疫情下出戰大滿貫絕對不容易：「我出戰前真的非常擔心，因我知道這將不容易，但我很高興看見球迷回到了現場，在紐約（打美網）時很孤單。我感覺大家都很驚訝，疫情下還要來澳洲打比賽。」

接下在中央球場出戰的是10號種籽「細威」莎蓮娜，這位23個大滿貫錦標得主對上一次奪冠已是4年的澳網，當時她仍懷有身孕。她產後復出一直力爭第24貫，但現將年屆40歲的她，復出後僅收穫4個亞軍。今戰穿上搶鏡戰衣的細威，首圈鬥非種籽的德國球手絲姬蒙特同樣打得輕鬆，雖然她甫開賽就有雙錯誤及2個無壓力下犯錯，率先被絲姬蒙特破發，但她及後越戰越勇，連勝10局。儘管她全場只打出4個Ace球，仍然大勝6:1、6:1晉級。她賽後說：「這是個好開始，我在大滿貫調整自己表現是不錯的。很不可思議，去年整個世界仍相當瘋狂，但現在我能回到場上做自己喜歡的事，在大滿貫裏競逐，令我非常感恩。」

細威的姐姐威廉斯首圈亦順利以7:5、6:2擊敗比利時球手菲芘姬絲，上年法網冠軍兼15號種籽絲維迪克則以6:1、6:3輕取荷蘭的露絲。惟女單世界排名25位的德國球手姬芭，就意外以0:6、4:6不敵美國的貝拿達皮亞出局。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！