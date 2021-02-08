坦帕灣海盜周日以31:9大勝衞冕的肯薩斯酋長，奪得第55屆NFL超級碗，季前以自由身加盟海盜的明星四分衞布拉迪協助球隊成為史上首支在主場奪冠的球隊，個人則已第七度捧起超級碗，並且第四度當選最有價值球員（MVP）。

43歲的布拉迪於2000年NFL選秀會中，以第199名獲新英倫愛國者選中，效力該隊20個球季中，9次率隊闖進超級碗、6次成功奪冠，自己則4度當選超級碗最有價值球員（MVP）、3次獲選年度MVP。

周日超級碗是首次有球隊在主場爭冠，焦點之一是布拉迪與酋長陣中25歲四分衞馬賀姆斯的對決，但布拉迪表現壓倒遠較他年輕的手，以43之齡再奪超級碗，打破自己保持的贏超級碗最年長球員紀錄。

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