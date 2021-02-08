利物浦周日以1:4不敵到訪的曼城，成為了1956年3月的車路士之後，第一支贏得英格蘭頂級聯賽冠軍後在接着一季遭遇聯賽主場三連敗的球隊。利物浦領隊高普承認門將艾利臣比加今場兩度犯上重大失誤，但指艾利臣曾多次拯救球隊，無意怪責對方。

艾利臣是利物浦在英格蘭和歐洲賽事重上高峰峯的關鍵之一，加盟紅軍首兩季便贏得歐聯和英超冠軍。高普說︰「艾利臣拯救過我們很多次，而今晚他犯了兩個錯誤，就是那樣。」「我們現在無法隱藏它，我們沒有給他太多選擇也是事實，特別是第一球。也許他有點膽怯或者甚麼。」

紅軍大敗於榜首隊曼城後，在聯賽榜多賽一場下落後10分續排第四，高普承認他們現埘目標是來季的歐聯參賽席位。高普表示︰「那是我們的主要目標。有足夠的比賽讓我們去得到它，但我們必須贏取比賽。」雖然紅軍今場敗陣，惟高普認為球隊表現很好，並強調如果球隊的表現得像今晚大部份時間，「我們將會贏取比賽。」

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