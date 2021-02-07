作為本年度網壇首項大滿貫賽事的澳洲公開賽，周一就會在墨爾本揭幕，儘管賽事在武漢肺炎疫情下增添不少變數，以梅韋迪夫及迪安為首的一眾新星亦來勢洶洶，但有博彩公司仍看好八屆冠軍祖高域，將他列為2.3倍頂頭奪標大熱。（now 670、671、有線651及652台今日8:00am起直播）

為配合澳洲的入境防疫隔離政策，今屆澳網特別由往常的1月延至2月舉行，由於所有海外參賽者都要乘坐包機到澳洲，抵埗後亦要在指定酒店隔離14日，擾亂球手的訓練日程，令各人的比賽狀態大受影響。早前就有報道指，因膝傷休戰多時的六屆冠軍費達拿，正是因為太太米爾嘉不滿賽會的檢疫程序，才放棄到澳洲進行復出首戰，這亦進一步提升了一哥祖高域，第九次在澳網封王的機會。

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拿度腰背有傷礙發揮

祖高域早前率領塞爾維亞出戰ATP盃隊際網球賽，於小組賽只得1勝1負出局，衞冕失敗。但在費達拿缺陣，加上拿度腰背有傷的情況下，有博彩公司就看好這位33歲球星，可以在墨爾本公園拿下個人第18項大滿貫男單錦標，把他列為2.3倍的奪標大熱門（見附表）。祖高域周一就會在首圈賽事亮相，出戰世界排名第66位的法國球手查迪，如無意外應可順利過關，但他要完成澳網三連霸，剛率領俄羅斯捧走ATP盃的梅韋迪夫，或是其最大阻力。

梅韋迪夫跨季14連勝

俄羅斯周日在ATP盃決賽，藉着魯布列夫與梅韋迪夫連贏兩場單打，以2:0擊敗意大利封王。梅韋迪夫自去年11月起，已錄得個人職業生涯最佳的跨季14連勝，當中10場勝利更是從世界排名前10的好手身上取得，一口氣拿下巴黎大師賽冠軍、年終賽錦標及ATP盃，風頭一時無兩，難怪會被外國莊家列為5.5倍次熱門，認為他有力贏得個人首項大滿貫錦標，較20「貫」得主拿度（7.5倍）更熱。「這是一個相當了不起的成就，10次與排名前10的球手對壘均能勝出，大大加強了我的信心。就算是輸球，你也知道自己有力在這個水平競爭，可以在下一仗捲土重來。」年僅24歲的梅韋迪夫說。

梅韋迪夫與拿度都會於第二日賽事登場，分途出戰加拿大球手普斯比素及塞爾維亞的謝利。至於上屆亞軍迪安則會在首日比賽，遇上來自哈薩克的老將古古舒堅。

綜合澳洲外電