坦帕灣海盜周日在明星四分衞布拉迪帶領下，大勝衞冕的肯薩斯酋長，奪得第55屆NFL超級碗。布拉迪季前才以自由身加盟海盜，效力新東家首季就領軍贏得球隊18年來首個超級碗，及隊史僅第二個NFL錦標，其傳奇表現令人讚歎。在籃球界也有G.O.A.T（史上最佳）稱號的湖人球星勒邦占士（LeBron James），以及網球界天王費達拿，賽後都發文恭賀這位明星四分衞。

42歲的布拉迪季前離開效力長達20年的愛國者，此前他曾9度領舊東家殺入超級碗，贏出當中6屆冠軍，今年再領海盜封王，是在NFL球壇傳奇般的人物。作為NBA最偉大球員之一的勒邦占士，非常欣賞對方的成就，他於個人Twitter發文說：「海盜的整個防守組才是今場比賽的MVP，這是事實。布拉迪的第7冠！坦帕灣奪冠！懂的都會懂，是史上最佳！」

在網球壇同樣有神級地位的20個大滿貫得主、瑞士網球天王費達拿，賽後亦在社交媒體出post祝賀布拉迪：「第7冠，真是一項令人鼓舞的成就，年齡只是一個數字！」占士和費達拿都已經接近退休的年齡，前者現時已經36歲，後者今年8月更踏入40歲，跟布拉迪識英雄重英雄。

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