周一英超獨腳戲，由列斯聯主場迎戰水晶宮，兩軍暫位列聯賽榜中游位置，不愁降班但亦似乎無力爭取歐洲賽席位。不過列斯聯攻力可與前列球隊媲美，班福特、積夏里遜、拉芬夏比洛尼近期頻頻交到貨，反觀水晶宮今仗有首席射手韋費特沙夏缺陣，影響極大，列斯聯今仗讓半/一照捧上盤。（球賽編號：星期一9；now621台明日4:00am直播）

列斯聯今季升班後，他們堅持的全攻型踢法深得球迷愛戴，直至季中火力仍沒有減弱，雖然球隊近期有洛迪高摩連奴受傷缺陣，但其餘攻擊球手都「有貨交」，有傳射手班福特有望入選英軍，拉芬夏比洛尼更傳獲利物浦垂青，有意用3,400萬鎊的轉會費收購，比起他加盟列斯聯的轉會費足足多一倍，相信這些傳聞將有助列斯聯的鋒將，繼續爭取大量入球。

反觀水晶宮今仗有多達約10名1隊球員因傷缺陣，包括後衞馬馬度沙高、湯堅斯、舒洛比、中場麥亞瑟、占士麥卡菲及球隊王牌射手韋費特沙夏，都肯定無緣作客列斯聯一役，其中沙夏今季為水晶宮攻入了九個英超入球，佔了球隊今季1/3的英超入球，今仗很大機會要由只攻入三球的賓迪基，配搭只攻入過一球的佐敦阿休或巴舒亞伊掛帥，倚重新星伊比爾治伊斯「單天保至尊」。

雖然水晶宮近況不錯，但他們能夠獲勝主因對手表現更差，料今仗他們作客體力化踢法的列斯聯，水晶宮勢陷捱打局面，列斯聯今仗讓半/一宜捧上盤。

讓球

列斯聯（上）

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