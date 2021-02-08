曼城周日在英超作客以4:1擊敗利物浦，自2003年以來首次在晏菲路報捷，球隊各項賽事已連贏14場，追平了英格蘭頂級聯賽球隊紀錄，亦是領隊哥迪奧拿執教生涯最長連勝紀錄。

曼城是憑根度簡梅開二度，加上史達寧和菲爾科頓各建一功，以4:1戰勝紅軍，各項賽事14連勝，追平了普雷斯頓在1892年及阿仙奴1987年先後造出的紀錄。至於哥迪奧拿執教生涯亦是首次各項賽事14連勝，超過了他於2013/14球季執教拜仁慕尼黑獲得的13連場最長連勝紀錄。

曼城目前22戰得50分居英超榜首，少賽一場下領先第二位的曼聯5分，領先排第四的利物浦10分。哥迪奧拿賽後表示︰「十大這是一場重大勝利。最後取得3分，但我要考慮我們在射失了一球12碼以及失了一的事實。我們反應的方式起到作用。」

哥迪奧拿承認，擊敗利物浦有特別意義，但他拒絕對爭奪冠軍得意忘形，哥帥說︰「這是一場重要勝仗但這只是2月。當然，現在與第五位差距很大，那表示對下季歐聯很重要，但在期間聯賽10連勝是非常突出。」

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