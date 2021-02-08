曼城射手阿古路今夏合約到期，今季受傷患困擾的他，今季只曾5次英超上陣仍未開齋，至今仍未與球會續約。有傳阿古路今夏或免費轉投巴塞隆拿，不論阿古路的前途如何，曼城今夏在前線增兵已是勢在必行，《The Athletic》最新就列出了兩個令人熟悉的名字，分別是前曼聯前鋒盧卡古及前利物浦前鋒丹尼艾格斯。

報道指，現時效力國際米蘭的前曼聯前鋒盧卡古，在眾多潛在目標中名列前茅，今季在各項賽事中已攻入20球的他，被視為國際米蘭今季在意甲爭冠的重要元素。目前曼城正密切關注這名前鋒夏天的動向，事關目前國際米蘭的大股東蘇寧集團傳出財困，連帶國際米蘭亦受到影響資金不多，甚至有指蘇寧集團計劃賣盤，今夏有可能出售陣中球星，其中盧卡古不乏潛在買家，有可能被逼離開國際米蘭。剛巧曼城希望尋找一名多產射手，取代阿古路的位置，因此已視盧卡古為目標；事實上，曼城在09年曾直接從曼聯簽下前鋒泰維斯，早有向宿敵前鋒埋手的先例。

報道續指，27歲的盧卡古之所以被列入為曼城的目標，是由於他的價錢比起美斯、基利安麥巴比、艾寧夏蘭特和哈利卡尼等貴價前鋒較為便宜，雖然曼城有足夠資金完成交易，不過曼城可能有意籌備更多的收購計劃，包括或希望一次過引進兩名前鋒，傳出看中另一個英超宿敵利物浦的舊將、修咸頓前鋒丹尼艾格斯，而不是作為盧卡古的後備人選。

目前丹尼艾格斯與「聖人」合約還餘一年半，不過這名28歲前鋒仍未續約，有指這名前紅軍前鋒有意征戰歐聯，故有意轉投歐洲其他豪門，曼城將要與熱刺等球會作出競爭。

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