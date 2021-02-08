巴塞隆拿周日在西甲作客貝迪斯，在一度落後下憑超級後備美斯上陣136秒便為球追成平手，巴塞最後亦以3:2險勝貝迪斯，取得聯賽六連勝。

由於周三要在西班牙盃4強與西維爾對壘，巴塞主帥朗奴高文今場先收起包括美斯在內的多名主力，但中堅朗奴阿拿奧祖開賽初段便足踝受傷退下火線，於11分鐘由法蘭基迪莊入替。在碧基已經長期養傷之下，朗奴阿拿奧祖的傷勢將更受關注，特別是巴塞在下場聯賽作客艾拉維斯一周後，即將要在歐聯16強迎戰巴黎聖日耳門。

巴塞今戰於28分鐘有基文迪朗格勒近門頭槌攻門失機，錯過領先的大好機會，10分鐘後，貝迪斯由保查艾利斯亞斯近射得手，完半場領先巴塞1:0。形勢佔優的巴塞一直未能成功破網，主帥朗奴高文於57分鐘以美斯入替列基佩治，及以法蘭斯高查卡奧入替比真歷，結果其調動很快獲得回報。阿根廷球星美斯上陣136秒，便接應奧士文尼迪比利助攻後於禁區內破網，巴塞於59分鐘扳平1:1，這一記亦是美斯後備上陣為巴塞射入的最快入球。

美斯在68分鐘亦有份製造巴塞超前的入球，他傳球予佐迪艾巴，後者將皮球送到門前，基沙文射門造成域陀雷斯擺烏龍，巴塞反先成2:1。域陀雷斯於75分鐘將功補過頂入而為貝迪斯追平2:2，然而，美斯在87分鐘傳球入禁區雖被解圍，法蘭斯高查卡奧卻搶得皮球並順利射入，攻入效力巴塞的首個西甲入球，助球隊以3:2險勝貝迪斯。

巴塞現時 21戰得43分升上聯賽榜第二位，與第三的皇家馬德里同分，落後少賽兩場的榜首隊馬德里體育會17分。

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