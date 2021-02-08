男單一哥祖高域在周一的澳網首圈旗開得勝，以直落三盤擊敗法國球手查迪晉級，繼續其衞冕之旅；不過法國球手蒙菲斯就意外不敵比自己年輕13年的芬蘭球手出局。

衞冕的祖高域在澳網繼續強勢，今場面對查迪表現相當輕鬆，以6:3、6:1和6:2直落三盤勝出。今次是兩人歷來第14次交手，祖高域保持了100%全勝兼且未失一盤的完美紀錄。這位塞爾維亞球手賽後表示，對自己的狀態感到滿意：「我很喜歡這個比賽場地，我很希望能夠有個很好的開局，很高興我做到了。」

澳網首日男單賽事亦出現了爆冷賽果，10號種籽法國的蒙菲斯面對年僅21歲的芬蘭球手路斯禾奧尼，結果力戰五盤下以總比數2:3意外出局。蒙菲斯賽後承認自己對比賽的信心仍然低迷：「我完全欠缺自信，而且亦打得很差。我希望能夠告訴自己這只是個噩夢，但我不知道這個情況會持續到甚麼時候。」

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