車路士在領隊杜曹上任後繼續復蘇。周日作客錫菲聯的英超比賽，車仔在領先一球下雖然有魯迪格擺烏龍，在杜曹時代首次失球，但迪姆華拿及後博得12碼，並由佐真奴費路主射中鵠，車路士結果以2:1擊敗錫菲聯，自杜曹取代林柏特任領隊後取得三連勝及四場不敗，在聯賽榜升上第五位。

作客榜尾錫菲聯的車路士開賽初段未能佔得甜頭，主隊在開賽不足1分鐘由奧利華布基接應隊友傳球後殺入禁區但射中網側。11分鐘，基斯巴森在禁區內被芝維爾侵犯，球證最初判罰錫菲聯獲12碼，惟翻看VAR確認基斯巴森越位在先，12碼被取消。車路士及後有魯迪格射門及芝維爾頭槌攻門未能中龍，但戰至43分鐘終於打破僵局，由美臣蒙特接應迪姆華拿在禁區內回傳射入而領先1:0。

54分鐘，錫菲聯的奧利華麥貝尼傳球予禁區邊的奧利華布基，車路士門將艾度亞文迪出迎但魯迪格擺烏龍，車仔在杜曹上任後首次失球，被錫菲聯追成1:1平手。

僅4分鐘後，迪姆華拿在禁區內被錫菲聯門將蘭斯達爾撲跌，球證經VAR確認後判12碼，佐真奴費路主射得手助車仔再以2:1領先。兩隊之後都未能再增添入球，全場控球69%的車路士最後力保勝果，以2:1擊敗錫菲聯。

車路士自德國籍主帥杜曹任領隊後取得3勝1和的不敗戰績，周日戰勝錫菲聯後23戰得39分，升上聯賽榜第五位，僅落後同日以1:4大敗予曼城後續排第四的利物浦1分。11分的錫菲聯繼續包括，與安全區有12分距離。

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