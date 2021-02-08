平治車隊周一宣佈，已經與7屆世界冠軍車手咸姆頓達成續約協議，雙方將於2021年賽季繼續合作，擾攘多時的續約風波終於告一段落。

咸姆頓去年12月約滿後一直未有落實去向，但隨着各支車隊相繼完成組班工作，新一季F1亦將於下月開鑼，「黑帝」的最終選擇似乎亦剩下平治。

平治在周一的聲明中僅提及車隊將會在2021賽季中繼續與咸姆頓合作，估計雙方僅繼約一年，36歲的「黑帝」將會連續第9季為平治出賽，爭取破天荒的第8個世界冠軍。咸姆頓接受車隊官網的聲明中表示，對完成續約談判一事感到高興：「我很興奮與我的隊友連續第9季攜手出賽，平治車隊過去創下了許多偉大成就，我期待我們未來無論在場內場外都可以更進一步。」

平治車隊代表禾夫就表示，期待咸姆頓可以為車隊寫下歷史新一頁：「我們與咸姆頓的目標一直都保持一致，他是我們品牌的代表人物，過去8年亦為我們寫下許多歷史，我們渴望咸姆頓在未來一季能夠為我們寫下更多新篇章。」

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