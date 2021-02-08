坦帕灣海盜在周日第55屆超級碗封王，5度當選超級碗MVP的布拉迪居功至偉，證明自己老而彌堅，也證明球會季前簽入這位自由身四分衞老將是正確的決定。海盜同由格拉沙家族持有，後者也是英超球會曼聯的班主，紅魔主帥蘇斯克查也信此道，今季簽入烏拉圭老將卡雲尼，效果同樣顯着。

43歲的布拉迪是NFL最偉大球員之一，惟上季表現稍為失色，導致球隊於外卡戰爆冷被田納西泰坦淘汰，或因此令愛國者遲遲不跟他傾談續約。海盜看準時機主動接觸，在去年三月達成協議，布拉迪簽入一份2年總值5,000萬美元（約3.9億港元）的厚約，今天的成績足以證明格拉沙家族的眼光。

格拉沙家族同時擁有的球會曼聯，同樣相信真正出色的球員並不受年紀限制這道理在去年夏季轉會窗簽入33歲烏拉圭老將卡雲尼。他在今季英超上陣16場已貢獻6球及2次助攻。領隊蘇斯克查亦表示：「當你營運一間頂級球會，就必須擴闊眼界。對我來說，布拉迪的操作是一大啟發，他在這個年紀仍不斷力爭上游，真的很專業。他來到新球會，就帶領大家贏得超級碗。我們也有卡雲尼這個例子，證明一位球員可為一隊波帶來多大影響力。布拉迪真的為所有運動員立下榜樣，尤其那些42、43歲仍在努力的。」

不過，一向不受曼聯球迷歡迎的格拉沙家族，已經有長達18個月未返過英國造訪紅魔，周日卻出現在超級碗頒獎禮，還向海盜球迷表示「很高興回來了」。

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