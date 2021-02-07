澳網今日正式開鑼，傷癒復出的英國球手梅禮卻因染上武漢肺炎，無緣出戰。這位前一哥非常生氣，炮轟英國國家網球中心（NTC）的防疫措施欠佳，導致他早前在該處練球時惹到病毒。

33歲的梅禮於上月中旬確診武肺，他未有任何病徵，只需留在家中接受隔離。當時外界預料梅禮仍有時間趕及康復，惟他因確診被拒乘坐澳網包機後，也未能找到隔離球場練習，最後被迫棄戰。他近年努力與臀傷搏鬥，本望透過澳網提升現時第123位的世界排名，但開季首個大滿貫賽就無法上陣。他把矛頭直指位於倫敦的英國國家網球中心，他稱自己去年聖誕在此處練球時，有大批人士同時使用健身室。儘管NTC解釋，他們已實施嚴格及適當的防疫限制，但梅禮批評對方容許了太多人使用球員設施。

梅禮說：「當我們去年4月前往NTC時，6個室內場當中你只能用1、3和5號場，健身室也是有限度地開放。但當聖誕節時，他們六個室內場全開，大批人在健身室裏操練，現時才回復4月那時的防疫措施。」他又指，自己飛往澳洲前曾經再前往NTC練球，但情況依舊，球員休息室有多人使用，沒保持社交距離，也有人沒戴口罩，他直指自己在該處染到武肺：「我這段子都很感到焦慮，因我知道病毒由那裏來，幸好我最後戰勝病毒。若我當時能莊嚴一點警告他們，或者事情就不會發生。」

文：華弟