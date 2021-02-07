日意甲賽事，AC米蘭主場迎戰包尾大幡克羅托內。米蘭憑着伊巴謙莫域以及列比錫梅開二度，伊巴球會生涯所累積的入球更突破500大關，最終球隊於主場4:0大勝克羅托內重返意甲榜首。

開賽初段兩隊已經互有攻守，6分鐘本來米蘭後衞卡拿比亞接應拉菲爾利亞奧的後腳傳送撞入，不過由於此前伊巴越位在先，因此入球被判無效。不過榜尾的克羅托內亦有過威脅的攻勢，迪卡米尼禁區內接應隊友傳中，不過頭槌攻門頂斜。戰至30分鐘，伊巴與利亞奧在禁區內撞牆後輕鬆射入球會生涯各項賽事的第500個入球，助米蘭半場領先1:0。據意大利傳媒統計，伊巴以往曾效力過9間歐洲球會，只有在巴黎聖日耳門（PSG）取得入球（156球），比起效力米蘭時期（83球）多。

換邊後米蘭在場上繼續佔優，61分鐘利亞奧接應列比錫橫傳，禁區內勁射可惜角度太正被對方門將擋出。2分鐘後米蘭後衞迪奧靴南迪斯左路壓落底傳中，無人看管的伊巴輕鬆在門前射成2:0，伊巴的今季意甲入球數字亦累積到14球，升至射手榜第二位，落後祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）兩球。

落後兩球的克羅托內開始大勢已去，69分鐘列比錫把握角球頂成3:0，1分鐘後這位克羅地亞翼鋒再接應查漢奴古的橫傳射入，最終協助米蘭大勝對手4:0，再次壓過周六全取三分的國際米蘭升回榜首。

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