亞洲足協今晚公佈，中超球會山東泰山(前稱山東魯能)因不符合參加亞冠盃的牌照要求，已被取消出戰今年亞冠盃分組賽資格，山東被除名後，亞冠盃J組暫只餘泰超球會泰港、傑志，以及另一席由大阪櫻花、墨爾本城或緬甸撣邦聯爭奪。

山東剛獲中國足協批准新季以山東泰山參賽，不過，這支上季中國足協盃冠軍，今晚接到亞洲足協「除牌」消息。亞洲足協在新聞稿指，根據亞冠盃牌照條例的7.3.4及 7.3.5，指山東泰山出現逾期付款，已不符合獲取今年亞冠盃參賽牌的資格。

據路透社報道，山東被確認出現欠款，故不符合領取亞冠盃參賽資格後，亞洲足協隨即將該中超球會逐出今屆分組賽，目前J組只餘泰港、傑志及透過附加賽爭晉級的一隊，包括大阪櫻花、墨爾本城或撣邦聯。山東泰山早前有前意大利國腳前鋒加斯安奴柏利離隊，他重返意甲後加盟帕爾馬，而陣中星級球員如費蘭尼等仍未歸隊。

此外，傑志今晚宣佈後衞李毅凱將會離隊，轉投一支中甲球會。李毅凱早前收到一支中甲球會的轉會邀請，傑志得悉後，考慮到尚有亞冠盃挑戰，曾再三挽留這位青訓產品，但李毅凱堅持離隊，傑志亦無奈接受。據悉，李毅凱有傳獲中甲南通斟介

李毅凱在傑志青訓出身，曾被外借港菁、太陽飛馬、南區及中甲的瀋陽中澤，2015年回歸傑志，並為傑志在港超、亞冠盃等賽事上陣90場，當中取得7個入球。

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！