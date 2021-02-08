香港運動醫學及科學學會會長、足總醫務委員會主席容樹恒教授今日表示防疫非常重要，但如果未能平衡防疫與運動，這個新常態可能會付出提早死亡的代價。

政府在武漢肺炎第四波下，遲遲未有重開體育場地及設施，中大運動創傷科主任容樹恒醫生上周主持「亞洲運動醫學聯會」的網上會議，與十多個來自亞洲不同國家地區的運動醫學醫生，分享過去一年各地在疫情下，運動醫學出現的「新常態」。

他說：「不少專家大膽預計，受疫情影響，未來十年全球人口出現慢性疾病的速度將會比過去十年顯著增加，除了其引致的死亡率上升外，預期醫療支出亦會大幅增加。因此，若長期關閉運動康樂設施，長遠來說必然不利市民健康。」

他表示在抗疫期間保持個人及公眾衞生，與適當的社交距離固然非常重要，然而，與其他文化和商業活動一樣，如何適當地找到平衡點，並讓市民有機會參與體育活動亦同樣重要。他指出：「體育運動既有經濟價值，長遠亦有利公眾健康。目前為止，科學文獻上鮮有因參與體育運動而感染新冠肺炎的報告。各項體育運動的相關風險各有不同，不少本港的運動醫學專家非常樂意提出意見及幫助，只要針對各項運動的特色而作出合理的預防措施，而非一刀切封閉所有運動場地。」

他強調：「體育運動對市民長遠健康的正面影響亦不可忽視；疫情已過了一年，若只做防疫，卻不顧及市民的長遠健康，恐怕最後大家都會被提早Certify死亡。」

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