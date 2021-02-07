職業運動有一句真理：「勝利治癒一切」（Winning cures everything），球星就算幹出惹怒球迷、離經叛道的事情也好，只要打好球、贏比賽，嘲諷很快被讚賞蓋過，萬試萬靈。好像K艾榮（Kyrie Irving）早前鬧出突然離隊失蹤事件，受到極多批評，可是一歸隊馬上再打出精采表現，即使網隊戰績目前仍有點跌跌撞撞，先前的紛擾已顯得微不足道。特別上周對洛杉磯快艇大戰爆砍39分，艾榮連續命中的氣勢、滿場飛的速度及高難度上籃的誇張技能，簡直像電玩遊戲人物活生生從屏幕跳出來一樣，能夠看到這樣的籃球，讓人有種幸福感。

同樣像「打機」的是隊友杜蘭特（Kevin Durant），13投11中，全場84.6%命中率根本是瘋狂的數字，而且出手數已經很「克制」，無解的跳投看得人搖頭嘆息，已經忘記他曾經大傷過的事實。夏登（James Harden）的23分14助攻當然也沒話說，更可怕的是看實際球賽時，仍覺得他太刻意擔任串聯角色，個人進攻上還可以再釋放。

之前就在本欄說過，這次網隊聚合三巨頭未知最終效果如何，但肯定將非常有趣。目前看這擺明就是以攻為守，三位球星中就算任何一晚有個失常，其他兩人足夠填補有餘，這樣除非有傷患困擾，很難想像他們整體會出現進攻失靈。但是從目前戰績來看，這樣的火力集結，真的能蓋過防守與板凳力量的缺失嗎？還是令人疑惑的。

不過我認為這三人的進攻磨合現在還沒完成，潛力深不可測；以網隊的豪賭作風，在3月交易死線之前是否還有舉動，也實在不敢小看。對於這支「奇隊」，只有繼續保持觀察下去。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報