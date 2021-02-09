周二澳洲網球公開賽上演第2日的賽事，此前因為背傷缺戰ATP盃的男單2號種籽球手拿度，首圈賽事終於成功復出，並且直落三盤擊敗塞爾維亞球手迪亞。女單方面，坐擁主場之利的女單1姐芭迪，首場賽事僅用44分鐘就淘汰了排名第82的黑山球手歌雲妮。

希望在澳網力爭個人第21次大滿貫冠軍的拿度，過去5次闖入澳網男單決賽，不過只曾奪過一次冠軍。賽前雖然拿度提及過自己可能無法出戰澳網，不過周二依然成功告別背傷復出，並且僅以1小時52分鐘就以6:3、6:4及6:1擊敗迪亞。賽後拿度表示：「很高興可以進入第二圈賽事，我認為今天我表現很好。對我來說，過去15天非常困難，因為我的背部有些問題，不過我今天必須要取勝，所以我一直試圖集中精力去克服困難。」

至於早前贏得ATP盃的梅韋迪夫，就繼續延續自己的跨季連勝紀錄至15場，分別以6:2、6:2及6:4擊敗輕取保斯比斯爾。不過梅韋迪夫賽後表示自己心情有點緊張：「很開心今天可以很快完成比賽，因為這是本年度第一次大滿貫賽事的首場賽事，所以我有點緊張。」

雖然首日女單賽事已經有爆冷戰果出現，加上較早時候有艾莎倫嘉出局，不過東道主球手兼1姐芭迪周二登場，只是利用44分鐘就在不失一盤的情況下晉級。有望成為43年來首位贏得澳網冠軍的女單球手，芭迪賽後顯得非常開心：「這實在太不可思議了，我在這裏的感覺很好，在你們（澳洲觀眾）面前比賽是一種真正的榮幸。」

澳網周二賽果

男單首圈

（2）拿度/西班牙 3:0 迪亞/塞爾維亞

（4）梅韋迪夫/俄羅斯 3:0 保斯比斯爾/加拿大

（7）魯布列夫/俄羅斯 3:0 夏夫文/德國

女單首圈

（1）芭迪/澳洲 2:0 歌雲妮/黑山

（4）姬蓮/美國 2:0 恩姬莉絲/澳洲

（5）施維杜蓮娜/烏克蘭 2:0 寶素高娃/捷克

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