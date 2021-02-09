英國傳媒報道，曼聯有意與領隊蘇斯克查續約，不過有指曼聯打算先到季尾，看看曼聯今季的成績後，才與蘇B續約。

蘇斯克查在18年12月接手摩連奴成為曼聯看守領隊，但因為表現出色，19年3月就獲球會執行副主席活華特允許，續約3年到2022年。雖然蘇斯克查與曼聯的合約仍有16個月，但有傳曼聯已經有意與他續約。

鑑於過去曼聯曾一口氣與莫耶斯簽約6年，但最終他上任10個月就落鑊，有指曼聯願意與蘇斯克查續約2年，並加薪到每年600萬英鎊（約6,000萬港元），另外更有額外的獎金條款，不過活華特有意先等到球季結束後，看球會的成績才進行續約談判。目前曼聯排在聯賽榜第三位，仍有望爭奪今季的英超，雖然英聯盃四強不敵曼城出局，但英足盃和歐霸仍在角逐。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！