呢排玩開意大利波，今個周中繼續，意大利盃就去到四強次回合，祖雲達斯上場就威啦，作客情況都生擒國際米蘭，好彩我都貼祖記，國際米蘭次回合別無選擇，孤注一擲一定要贏，形勢上係唔係要捧番國際？呢個世界又邊有咁易估。

祖記首回合就贏2:1，其實首回合雙方都算互有攻守，但係「世界級前鋒」盧卡古，始終冇令我失望，呢位前鋒埋門把握真係好差，世界級「叉燒」都唔入，加上國際後防又派膠，門將犯大錯。相反另一邊就真係世界級前鋒喇，基斯坦奴朗拿度（圖左）狀態非常之好，入完國際，上周末大戰羅馬嗰場又入，貼佢哋「讓球」盤加個「大」，可惜贏2:0搞到中一關輸一關，今場形勢就唔同，國際冇咩保留，唔貪心[2.5球]中位數，相信「大」都冇乜走雞，上半場「大」都可以試，「讓球」盤平手就始終祖記就穩陣啲。

星期三另一場阿特蘭大主場對拿玻里，阿特蘭大攻力上毫無疑問比拿玻里高好多班，但首回合就竟然啞火悶和0:0，次回合返到主場，阿軍就一定圍攻，拿玻里就係鐵桶政策塞到實一實。初盤主隊讓半球，始終信攻力好啲嗰隊，上盤就一定要捧，但注碼上，就覺得放多啲去「大細」同「半場大細」度好啲，上半場阿軍就一定嚟個下馬威，感覺開個「大」，反而下半場未必再多波入，可以試番「細」，好似上場拖連奴咁，全場6粒波有5球都係上半場入，「半場大」應該仲幾好分頭㖭！

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。