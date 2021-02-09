周一英超，列斯聯在主場靠積夏里遜與班福特各建一功，2:0輕取水晶宮，賽後壓過阿仙奴升上聯賽榜第10位。至於入球的班福特則取得他職業生涯第100球。

積夏里遜開賽3分鐘就開紀錄，他的射門省中對方中堅加利卡希爾後彈高笠過對方門將古亞達入網。水晶宮缺少受傷的韋費特沙夏，攻力大減，結果換邊後52分鐘，再被列斯聯的首席射手班福特「執雞」成功，射入他職業生涯第100球成2:0。積夏里遜在尾段還有一腳中楣波，未能梅開二度，但無阻球隊以2:0勝出，1分壓過阿仙奴殺入聯賽榜前10，領先今場對手水晶宮則有3分。

列斯聯領隊比爾沙賽後受訪，認為球隊本來可入多兩球，但最滿意的地方是錄得2021年首場清白之身：「我們在上半場幾乎沒有給他們機會進攻，下半場也不多，球隊在最後15分鐘沒有鬆懈，盡量保持控球在腳，就算失了控球權，也不讓對手可製造危險，這一點值得稱讚。」

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