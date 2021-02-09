向來愛心爆棚的祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）再有善舉，與女友佐真娜齊齊捐款，資助一名不幸患上罕見癌症的葡萄牙男童接受治療。

英國《太陽報》報道，現年7歲的湯馬斯在19年9月，確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤（Neuroblastoma）」，雖然他的病情一度受控，但至去年10月不幸復發，其父母於是便公開為愛兒籌募手術費，本身育有四名孩子的C朗與佐真娜，亦有響應呼籲出手襄助。報道指，C朗原本只是低調行善，但佐真娜的姊姊伊雲娜其後在社交網站Instagram，分享了湯馬士一家發出的感謝訊息，證實C朗曾捐錢資助湯馬士對抗癌症。

「佐真娜與基斯坦奴，感謝你們對同胞的幫助與心意。在你們的協助下，湯馬士終於能夠得到治療，我們真是感激不盡。」來自湯馬士家人的訊息說。

湯馬士目前正在巴塞隆拿一間醫院，接受檢查與腫瘤診治。事實上，C朗一直為善不甘後人，去年三月武漢肺炎疫情肆虐歐洲時，他曾與經理人佐治文迪斯合力捐出100萬鎊（約1,070萬港元），協助各間醫院抗疫。2013年，C朗曾將入選歐洲足協最佳陣容的8.9萬鎊（約95萬港元）獎金捐到紅十字會。除此之外，他亦有為救助兒童會、聯合國兒童基金會及世界宣明會等慈善機構擔任大使工作。

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