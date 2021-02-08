西甲兩大傳統勁旅皇家馬德里與巴塞隆拿，今季的鋒芒都被馬德里體育會蓋過，為免進一步被馬德會拋離，皇馬在周二的聯賽迎戰基達菲時，必全力爭勝，不過，中下游的基達菲今季鬥聯賽前四球隊失球數字偏少，今役可博入球開「細」，兼補皇馬勝1:0及2:0。（球賽編號：星期二25；now611及632台明日4:00am直播） 文：數人

皇家馬德里目前在西甲處於前列，仍然落後予榜首馬體會，為免進一進被同巿宿敵拋離兼為保持爭標希望，今迎基達菲時必拼。不過，皇馬近況不算突出，近6場聯賽只得3勝2和1負，如上仗作客包尾的侯爾斯卡，亦只憑華拉尼在比賽末段的入球，才能反勝2:1，今役就算返回主場，但續缺前鋒夏薩特及後衞沙治奧拉莫斯等主力，未必可以大勝。

基達菲目前以21戰得24分排第13，球隊近況亦普通，近6場聯賽僅2勝1和3負，今役似乎難望搶分。不過，基達菲今季聯賽遇上前4球隊，甚少會大敗，作客榜首的馬體會亦只輸0:1，更試過在主場以1:0擊敗巴塞隆（見附表），今役雖缺後衞達高南，但有中場阿蘭巴利刑滿復出，保持一定實力。

是役除了可博入球開「細」之外，亦不妨吼皇馬勝1:0及2:0的波膽，皆因基達菲近2季作客皇馬，就分別輸0:1及0:2，而在皇馬近5場主場勝仗中，有4場都是贏2:0。

推介

星期二25 皇家馬德里細[2.5]（1.82）

星期二25 皇家馬德里勝1:0（5.75）、2:0（6.25）

基達菲今季鬥西甲前4名球隊全「細」

07/02/2021 主場0:3負西維爾〈4〉：大

31/12/2020 作客0:1負馬德里體育會〈1〉：細

12/12/2020 主場0:1負西維爾〈4〉：細

18/10/2020 主場1:0勝巴塞隆拿〈2〉：細

#中位數為2.5球

〈〉內為聯賽排名

----------

國際米蘭雖然目前在意甲聯排名領先祖雲達斯，不過在盃賽卻表現不及「老婦人」，其中盃賽作客的盤路更加麻麻；在周二的意大利盃4強次回合到訪祖雲達斯時，國米未必可以扳回首回合落後1:2的劣勢，一於信祖記再一下城，平手盤更加捧得過。（球賽編號：星期二22；明日3:45am開賽） 文：數人

國際米蘭目前在意甲以21戰得47分排第2，領先祖雲達斯5分，不過，說到今季盃賽表現，國際卻遜祖記。國際米蘭早前已在歐聯分組賽出局，到意盃4強首回合迎戰祖記時，又於領先一球下被祖記反勝2:1，次回合作客都靈時，一定要採取主動。國際米蘭前線坐擁盧卡古及拿達路馬天尼斯等把握力強的球員，但球隊今季盃賽作客盤路卻令人失望，讓球盤是1贏3輸，「讓球主客和」則是2和2輸（見附表），今役受讓亦難看好。

祖雲達斯近6場全勝，前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）老而彌堅，入球停不了，首回合反勝國際的兩球都是由他包辦。次回合回到主場作賽，一眾主力如C朗及馬菲斯迪歷特等都可披甲，可望再贏。另外，中位數為[1/1.5球]的半場大細「大」亦可吼，因祖記近5場全部領先半場。

賽制方面，4強採取兩回合主客場淘汰制，若兩回合總比數賽和，先計算作客入球優惠，再和，則會進行加時。若雙方在加時期間取得相同數量的入球，由作客球隊獲勝；若加時沒有入球，則以互射十二碼決勝。

推介

讓球：星期二22 祖雲達斯（平）

半場入球大細：星期二22 祖雲達斯大[1/1.5]（2.25）

國際米蘭今季盃賽作客盤路

日期 賽事 戰果（） （贏/輸） 讓球（贏/輸）

13/01/2021

賽事：意盃

賽果：作客1:1和費倫天拿（半場1:0）

讓球主客和：[-1]（輸）

讓球：-0.5/-1（輸）

02/12/2020

賽事：歐聯

賽果：作客3:2勝慕遜加柏（半場1:1）

讓球主客和：[-1]（和）

讓球：0/-0.5（贏）

04/11/2020

賽事：歐聯

賽果：作客2:3負皇家馬德里（半場1:2）

讓球主客和：[+1]（和）

讓球：+0.5/+1（輸）

28/10/2020

賽事：歐聯

賽果：作客0:0和薩克達（半場0:0）

讓球主客和：[-1]（輸）

讓球：-1/-1.5（輸）

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！