一向麻煩多多的英格蘭足球名宿加斯居尼，日前又在一個網台節目自爆以往荒唐行徑，包括在18年父親不敵癌症在醫院離世後，跳上病床狠揍對方一頓，但隨後又擁屍長達45分鐘，以報兩父子間的恩怨情仇。

「父親離世時，病房內只有我跟他，他一斷氣我便跳到病床上揮拳打他。」現年53歲的加斯居尼在訪問中說。「我以頭槌撞擊他，又出拳打他，以報年輕時他對我做過的事情。之後我只是躺在床上，擁着他45分鐘。有時我會想，他還在那裏。每逢周六我都會想念他，但他很冷淡，他會跟所有人談話，唯獨不會對我說話。」

加斯居尼以往跟父親感情要好，但他在10年疑酒後閙事，闖到一案警員與殺人疑兇對峙案件的現場，表示要協助斡旋，結果事後被約翰送進精神病院，他對此一直耿耿於懷。「我在球員時代，很喜歡帶他周遊列國。每當我安好的時候，就會想起這些，以及那些好時光，或許我有過的好時光比壞時刻要多。」加斯居尼說。「我買給父親的，有大約80輛汽車、18間屋或船。我離了婚，並給了很多錢予家人。我在房屋上用了很多錢，購置或租用了很多地方。」

加斯居尼又自爆曾多次戲弄與嘲笑前熱刺隊友連尼加。「我們簽入連尼加時，我也頗喜歡他的，他身上一條毛髮也沒有的。當時我還對他說：『連尼加，你就像一個人妖。』他就只是大笑。」

除此之外，加斯居尼又會將自己的車泊到連尼加住所的車位，令對方被迫違泊而被抄牌。「我知道連尼加住在哪裏，每當操練結束，我便會馬上開車駛到他的住所，佔用他的車位，然後就溜到倫敦去。我整晚也不會回來，所以他無法泊好自己的車，只能把它泊在外面，以致經常被抄牌。」加斯居尼又指，連尼加最終亦忍無可忍，要求領隊阻止他的惡作劇。

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