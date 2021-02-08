西甲兩大傳統勁旅皇家馬德里與巴塞隆拿，今季的鋒芒都被馬德里體育會蓋過，為免進一步被馬德會拋離，皇馬在周二聯賽迎戰基達菲時，必全力爭勝，不過，中下游的基達菲今季鬥聯賽前四球隊失球數字偏少，今役可博入球開「細」，兼補皇馬勝1:0及2:0。（球賽編號：星期二25；now611及632台明日4:00am直播）

皇馬目前以21戰得43分排第3，遠遠落後榜首馬體會，為免進一步被同巿宿敵拋離兼為保爭標希望，今迎基達菲時必打醒精神。不過，皇馬近況不算突出，近6場聯賽只得3勝2和1負，如上仗作客包尾的侯爾斯卡，亦只憑華拉尼在比賽末段的入球，才能反勝2:1，今役就算返回主場，但續缺前鋒夏薩特及後衞沙治奧拉莫斯等主力，未必可以大勝。

基達菲目前以21戰得24分排第13，球隊近況亦普通，近6場聯賽僅2勝1和3負，今役似乎難望搶分。不過，基達菲今季聯賽遇上前四球隊，甚少會大敗，作客榜首的馬體會亦只輸0:1，更試過在主場以1:0擊敗巴塞隆拿（見附表），今役雖缺後衞達高南，但有中場阿蘭巴利刑滿復出，有一定實力。

是役除可博入球開「細」之外，亦不妨吼皇馬勝1:0及2:0的波膽，皆因基達菲近兩季作客皇馬，就分別輸0:1及0:2，而皇馬近五場主場勝仗中，有4場都是贏2:0。

文：數人