木蘭女子足球聯賽勁旅台中藍鯨今晚在社交平台公佈，香港女子足球代表隊守門員吳卓蔚新季留效，以助藍鯨在新季爭奪失落的冠軍。

效力愉園的港女子足球隊首席門神吳卓蔚去年在疫情下外流，轉戰台灣木蘭聯賽，加盟台中藍鯨，不過，因需隔離及辦理手續需時，錯過為當時鬧門將荒的藍鯨出戰第三循環聯賽，而吳要到年底的木蘭盃四強始登場，首戰助球隊反勝台北熊讚入決賽，可惜決賽不敵花蓮屈居亞軍。

23歲的吳卓蔚去年在藍鯨上陣兩場，但憑認真的態度，新季得以繼續留效藍鯨。藍鯨在社交平台以來自香港的守門神來形容擁有極強鬥志的港隊代表：「在去年10月來台參加木蘭盃的阿mi(吳卓蔚)擔任守門員，雖然木蘭盃亞軍坐收，但阿mi的鋼鐵意志及認真自我要求的態度，深受教練團的肯定，在農曆年前簽約正式加入2021年台中藍鯨，為藍鯨史上第一位效力2021全年度賽季香港籍職業守門員。」吳卓蔚表示已適應台中生活，並已完全融入球隊，很高興今季可以繼續在藍鯨延續全職足球員。

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