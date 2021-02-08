AC米蘭喺周日意甲以4:0大勝榜尾球隊克羅托內，賽後重返意甲榜首繼續同國際米蘭同祖雲達斯叮噹馬頭。米蘭老將伊巴謙莫域今場連入兩球，職業生涯球會總入球數突破500大關，當地傳媒仲話呢位瑞典鬼才入波後，仲向球會高層暗示希望續多兩年約咁話，到10月年滿40歲繼續喺頂級聯賽爭取入波。

起孖大勝返榜首

米蘭今場攻勢相當多，開波僅六分鐘就有卡拿比亞近門射入，可惜伊巴參與攻勢時越位，入球無效。不過到30分鐘，伊巴接應拉菲爾利亞奧撞牆後，喺左路小禁區頂窄位起腳破門，為米蘭先開紀錄，呢球亦係伊巴喺球會級賽事嘅第500球。換邊後伊巴繼續發威，64分鐘接應迪奧靴南迪斯左路傳中，無人看管下近門輕鬆掃入成2:0。米蘭之後再有列比錫喺69同70分鐘梅開二度，最終大勝一場4:0。

紅黑兵團賽後以49分反壓同市宿敵國際重返榜首，兼且領先第3位少踢1場嘅祖雲達斯7分。已經39歲嘅伊巴今季喺意甲上陣11次已經轟入14球，只係落後射手榜榜首嘅基斯坦奴朗拿度兩球，真係寶刀未老。人稱「呂布」嘅佢2次效力米蘭射入83球，不過喺佢效力過嗰九間球會之中，以巴黎聖日耳門時期最多，一共有156球。喺伊巴嘅501個球會入球之中，有395個係聯賽入球、57球係歐洲賽入球、而國內盃賽入球亦都有48球。

賽後謙稱球隊最重要

伊巴今場喺77分鐘被調離場，曾經向看台舉起兩隻手指，有傳媒就解讀話伊巴係向看台上嘅米蘭總監馬甸尼表示，希望再同球會續約兩年喎。呢位瑞典前鋒賽後接受訪問，講到佢嘅500球里程碑嗰陣相當謙虛，表示球隊贏波先最重要：「呢個紀錄係代表我球員生涯入唔少波，但最重要係可以幫到球隊，我嘅目標係繼續入波同幫我嘅隊友製造機會。」

米蘭教練皮奧利賽後亦大讚伊巴，仲表示支持季尾約滿嘅伊巴繼續留隊：「佢天生就係冠軍級球員。我知道佢喺米蘭過得好開心，呢點對球會非常重要，我亦都認為佢絕對值得繼續為我哋上陣。」