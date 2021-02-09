政府周二（9號）起重開運動場跑道、網球場等戶外體育設施，惟足籃排球等隊際運動場所依舊重開無期。多個隊際運動教練今早召開記者會，有教練批評政府過去一年漠視體育界訴求，令整個行業見不到前景；亦有教練透露有學校在長期欠訓練及比賽下解散校隊，憂未來學界出現斷層。

過去一年政府多次封閉運動設施，教練生計大受影響，多次促請政府盡快重開部份場所。香港體育教練工會（工會）上月底發起聯署，促請政府有限度重開球場，短短一周已獲近700位教練響應，可惜再次換來官腔回應。工會籌委劉嘉豪批評，政府經常「一刀切」推出運動相關防疫措施，即使業界屢次提出可行意見，甚至製作教案作參考，政府依舊充耳不聞：「早兩星期馬逢國（體育、演藝、文化、出版界議員）都喺立法會上嘈政府，連佢自己忍唔到啦，但政府都冇聽到，仲可以搵邊個去為我哋發聲？」劉嘉豪認為做運動最需要動機推動學生進步，但反覆封場的政策令運動員沮喪：「如果政府有遠景，應該一步步按疫情解封運動設施，起碼有目標有希望」，形容看不到前景是體育界最大困境。本為籃球裁判的長洲區議員梁國豪就呼籲政府高官「貼地」了解業界苦況：「當運動界返Office工一樣，冇嘢就開返，但其實教練同球員都要保持住個狀態。」

全職排球教練何輝教波廿年，疫情前執教近十間中小學球隊，亦有帶領乙丙組隊伍參賽。他指體育教練在香港地位低微，本已需掙扎求存，如今加上疫情衝擊，更令不少人被迫轉行，他自己亦要轉做跟車、搬屋，甚至有港隊教練要送外賣維持生計。

除教練停工外，學生在武肺疫情下亦是受害的一群。何輝表示不少新入學學生過去一年缺乏操練及比賽，欠新血下整支球隊解散的情況屢見不鮮，憂未來出現斷層。他認為勝負以外，團體運動最着重隊友教練之間的交流，但疫情下學生被迫長時間獨留在家，影響學生情緒，甚至聽聞有人出現精神問題需要求醫。他本身有執教Band3學校校隊，多年來見證運動引領不少學生重回正軌：「有個學生以前中一犯過事，接觸咗排球，到呢兩年仲打緊，甚至話要搵份正職支持自己打波。」何輝坦言對每位學生都視如己出，眼見學生對排球熱情依然旺盛，作為教練實難以放棄：「好多學生都勸我轉行，老實講教練唔係想發達，只係希望做嘅嘢可能影響到年輕人。其實我哋一路唔係要政府畀多啲錢，只係唔好一刀切封場，畀我哋教波就夠。」

他們呼籲政府未來勿再「一刀切」封場，期望在疫情受控時可有限度逐步重開放球場、泳池、健身室等體育場所。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！