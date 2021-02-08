周二英格蘭足總盃開始第五圈的爭逐，其中班霸曼聯會於奧脫福迎戰韋斯咸。紅魔上周末主場領先兩球下，最終被愛華頓以3:3逼和痛失2分，今仗勢必更小心應對。對手韋斯咸對強隊例牌走樣，撐全力爭冠的曼聯晉級，讓半/一捧上盤。（球賽編號：星期二21；無綫myTV Super902台明日3:30am開賽）

上周末曼聯迎戰愛華頓，球隊上半場已領先兩球，但下半場早段被「拖肥」連入兩球，雖然隨後麥湯米尼再建功，不過補時階段被卡維特利雲入球逼和3:3，未能乘上周中大炒修咸頓的威勢再贏一場。來到英足盃戰線，曼聯上輪靠般奴費南迪斯（B費）的罰球建功淘汰死敵利物浦，總算掃走其中一支爭冠勁敵。

雖然曼聯仍有聯賽及歐霸盃可以爭逐，但相信亦希望在英足盃走得更遠，因領隊蘇斯克查上任至今兩年仍未贏得任何錦標，所以各項賽事都會出盡全力，部份主力包括B費、拉舒福特及隊長哈利馬古尼料續上陣，同時雲迪碧克及阿歷士迪尼斯等新兵亦有機 會擔正爭表現，當中以雲迪碧克最值留意，在缺乏上陣時間下，此子必須把握機會爭取表現，勢要踢爭氣波。

至於韋斯咸上圈4:0大炒英甲的唐卡士打成功晉級，近期狀態亦告不俗，最近11場比賽僅輸1仗，惟上周末對榜尾分子富咸只能以0:0摸和對手，比賽中更有中場湯馬士蘇錫克被趕離場，球會隨後上訴得直，可以趕及今仗上陣。

不過，韋斯咸今季每遇強隊例必走樣， 面對一眾前列分子就贏過李斯特城，其餘一 概未能勝出，早前即使乘六連勝氣勢鬥利物浦亦未見優勢，主場只能吞敗。

雙方首循環聯賽交鋒，「槌仔幫」上半場表現出色先開紀錄，可惜多番失機亦未能拉開領先優勢，最終紅魔換入主力後就連入三球反勝。球隊今仗更有從曼聯外借的連格亦因外借條款未能上陣，對實力亦一定影響， 故可看高曼聯一線。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

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