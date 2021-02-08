就算衞冕的利物浦近況再沉，周日主場迎戰近年最大對手曼城這場英超大戰，亦萬料不到會出現這懸殊賽果，紅軍主場1:4慘負藍月。紅軍低處未算低主場3連敗與上季同期相比得分勁跌27分，這邊廂曼城在晏菲路堡壘的頹垣敗瓦上追平英格蘭頂級聯賽球隊最長連勝紀錄，藍紅之爭在今季走上另一極端。

文：何西

兩隊今場射門皆不多，全場各製造八次。曼城上半場有中場根度簡射失12碼，兩隊半場互無紀錄。易邊後火力全開。根度簡在49分鐘將功補過，把握紅軍門將艾利臣比加撲出菲爾科頓射門不遠執雞得手開紀錄。紅軍在63分鐘由前鋒穆罕默德沙拿處理極刑射入扳平。

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紅軍少上季同期27分

今仗病癒復出的紅軍門神艾利臣比加，先後在73與76分連連續2次解圍失誤成為慘敗轉捩點，被根度簡及倒戈的史達寧各把握一次建功；到83分鐘藍月藉今仗表現出色的科頓勁射破網，最終以4:1大破利物浦。紅軍上一次在英超主場失四球，已是2009年4月4:4賽和阿仙奴一役，對手中場艾沙維包辦客軍全部四個入球；最近一次在晏菲路淨輸三球，則是2015年8月0:3慘負韋斯咸。

紅軍頹勢不止，這支衞冕球隊又輸一場，自1963年以來首次遭逢聯賽主場3連敗，23戰僅得40分，目前已落後續居榜首的曼城10分兼踢多1場。回想一年前，在19/20球季英超勢如破竹的紅軍，經過23場聯賽後錄得22勝1和0負得67分的誇張成績，同期少取達27分，創下英格蘭頂級聯賽史上衞冕球隊最大跌幅紀錄。

紅軍領隊高普賽後說：「今仗我看到的紅軍能表現出自信，但這是一場踢得出色卻出現了重大失誤的比賽。老實說我欣賞己隊的演出，但實在難以解釋為何會遭逢1:4慘敗。」

哥帥創執教最長連勝

利物浦霸氣不再的同時，自2003年後首次在晏菲路取得英超勝仗的曼城，正逐步確立雄霸英格蘭球壇的勢頭。藍月豪取英超10連勝，加上分別在英足盃與英聯盃各贏兩場，至今已連贏14場，追平英頂級聯賽球隊各項賽事最長連勝紀錄，之前兩支紀錄保持者，分別是1891/92球季的普雷斯頓及1987/88球季年的阿仙奴（見附表）。

曼城主帥哥迪奧拿亦創出執教生涯新高度，14連勝超過了他在13/14球季擔任拜仁慕尼黑教練取得的13連勝個人紀錄。

曼城氣勢如虹連勝14場，不過要留意的是普雷斯頓與阿仙奴在創下這紀錄的球季，都無法在該球季贏得任何錦標，哥迪奧拿亦深明此道繼續保持謹慎：「曼城已有好些年未能在晏菲路取勝，這是場重要勝仗，但請緊記現在只是2月。己隊目前與第五名球隊已有相當大的差距（11分），現在先爭取下屆歐聯入場券才是重要。當然，能夠取得（英超）10連勝確是有點非凡的成就。」