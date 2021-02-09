改名為山東魯能泰山的中超球隊山東魯能，周一因欠薪問題被亞洲足協取消亞冠盃資格，據悉是有關與前德國籍助教奇雲史杜斯的合約糾紛所致。

奇雲史杜斯是馬加夫執掌魯能時的助手，在2016/17球季出任這支中超球隊的助教，而這宗合約糾紛已為時多年，皆因泰山稱對方在雙方仍有合約在身期間，擅自離開球隊，因此不願為他支付薪金，但國際體育仲裁法庭（CAS）去年判泰山敗訴，要求球會向史杜斯支付所欠金額，但球會仍然未能按時將欠薪付清，因此根據亞洲足協相關條例，這支中超球隊已被踢出亞冠盃。

離開中國後，奇雲史杜斯多次炮轟泰山，稱該隊內部派系林立，異常複雜，反被該隊前中場王永珀在微博駁斥，指這位助教越過自己職位的界線，還嘲笑對方不懂控球，沒有資格評論。

山東泰山原本在亞冠盃與傑志同處J組，但就算被逐出亞冠盃，據悉中超球隊「3+1」的參賽名額不會因此改變，本來要踢外圍賽的北京國安變相會直入分組賽，而本來沒有份踢亞冠的上海上港則因而受惠，獲得外圍賽資格。

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