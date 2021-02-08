曼聯在上場英超主場迎戰愛華頓的賽事中，正選上陣保羅普巴因肌肉受傷退下火線，由費特洛迪古斯入替，最終曼聯在完場前慘被拖肥糖逼和3:3。周一曼聯在官網表示，普巴因拉傷肌肉至少要休息數周，肯定錯過周二英足盃第五圈主場迎戰韋斯咸的賽事之餘，亦將無緣下周重開的歐洲賽賽事。

曼聯領隊蘇斯克查在官網表示：「這是一種需要數周時間復元的受傷，普巴剛剛才與軍醫一起展開康復治療，我們會盡快將他健康地帶回隊中。」

「當然，保羅對我們非常重要，所以我們不想有任何冒險，所以他至少要休息數周。你永遠不會希望受傷，特別是現時的普巴，已找回狀態並正享受他的足球，對於我們來說，當你失去球員時，我們只能盡可能取得更多分數及勝仗，我們一直擁有一個健康及強大的陣容，所以我們不能抱怨大多。」

雖然曼聯在上半季於歐聯分組賽出局，但仍以小組第三名，得以轉戰下周四重開的歐霸32強賽事，對手將會是皇家蘇斯達，對於即將要征戰英超、英足盃及歐霸三線作戰的曼聯來說，失去狀態回勇的普巴數周，絕對不是個好消息。

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