新秀拿美路波爾（LaMelo Ball）周一射入個人新高的7個三分球，全場貢獻24分、10次助攻及7個籃板球，協助黃蜂在主場以119:94擊敗火箭。

儘管一直被批評投射姿勢古怪，但「三波」表明不會太過在意。他說：「這是我的起手方法，不會改變。我很有信心，加盟（黃蜂）是他們曾嘗試調整我的射姿，但我只是說：『啊，我就是這樣射球的。』」

拿美路波爾今季的三分球命中率只有33.9%，但連同今仗在三分線外12投7中（58.3%），他在近六場的三分球表現合共有40投21中（52.5%），令人刮目相看。一般NBA球員投籃時，通常會在肩膀以上出手，但拿美路波爾卻習慣在胸前起手，黃蜂主教練占士保里高（James Borrego）承認在選秀會前，曾對此感到關注，但在洛杉磯看過「三波」在試訓中的表現後，憂慮已一掃而空。「我跟總經理古卓克（Mitch Kupchak）親眼看過之就說，他不會有太大問題，這個小子很有信心，相信投籃會命中，這已成功了一半。不論是在三分線上，還是對開兩呎，他都可以輕鬆起手。」占士保里高說。

拿美路波爾自出道以來，一直獲得占士保里高的高度評價，近來更成功躋身正選陣容。他今仗射入7個三分球及交出10次助攻，就成為繼傑特（Jason Kidd）與史堤芬居里（Stephen Curry）之後，歷來第三位能夠交出這種驚人數據的NBA新秀。

除了「三波」光芒四射之外，哥頓希活（Gordon Hayward）與M布歷捷斯（Miles Bridges）今仗亦各有19分進賬，洛斯亞（Terry Rozier）則有15分貢獻。火箭方面，在活特（Christian Wood）及禾爾（John Wall）雙雙缺陣下，奧拉迪普（Victor Oladipo）攻入了全隊最高的21分，可惜未能阻止球隊落敗。

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