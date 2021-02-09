繼利物浦對RB萊比錫後，曼城對慕遜加柏的歐聯16強首回合也將移師至匈牙利布達佩斯上演。

曼城原本於今月24日會作客慕遜加柏踢首回合大戰，但德國的武漢肺炎防疫條例拒讓來自英國的國民入境，所以歐洲足協（UEFA）周一宣佈，這場比賽會改於布達佩斯的普斯卡斯球場進行，與前1周上演的利物浦作客RB萊比錫安排一樣。

除了曼城與利物浦的比賽有改動，車路士作客馬德里體育會的首回合也鑒於西班牙目前同樣有限制高危地區入境的政策，很可能改在羅馬尼亞或波蘭的中立場上演，當中以羅馬尼亞的布加勒斯國家體育場進行今場比賽的成數較高。

車仔對馬體會的比賽，與曼城對慕遜加柏一役都在同一周舉行。雖然西班牙目前的入境限制至今月16日就解禁，但因疫情嚴重很可能延長，所以UEFA有意提早下決定，以免安排不周。

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