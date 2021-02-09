皇家馬德里教里施丹早前曾經在記者會怒斥在場記者炒作他下台的消息，但周一突然又指自己下季不保證會留隊，真令人難以觸摸。

今季皇馬成績不穩，記者就問他是否不會在最困難的時候離開皇馬，他就表示：「我為何要離開，我正在做我喜歡的工作，雖然目前情況比較困難，但球隊今季必須努力奮鬥。」

不過，當記者追問他下季會唔會繼續教皇馬時，他就支吾以對：「這個...歷來你們今天是為了這個。接下來的比賽才是大家最關心的事。」施丹與皇馬的合約雖然去到22年才完約，但從他在記者會的態度，相信他對自己在皇馬的未來亦不太肯定，佢很有可能已經為自己想定後路，隨時今季完結就離隊。

事實上，施丹已經試過一次在季尾離開皇馬，18年5月，當他助皇馬完成歐聯三連霸後，他就決定從皇馬退下來，可惜其後皇馬的成績不佳，最終在19年3月再次接手，上季就為皇馬後上贏下西甲冠軍。

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