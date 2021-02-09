拜登上月就任美國總統，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一確認，待武肺炎疫情緩和後便會恢復傳統，邀請上屆NBA冠軍湖人，以及新鮮出爐的NFL超級碗得主海盜到白宮作客。

「我們期待在武漢肺炎疫情過後，邀請海盜及20年NBA冠軍湖人到訪白宮，但暫時我仍未知道何時才能成事。」普薩基在記者會上說。

據美國傳媒報道，總統邀請運動隊伍到訪白宮的傳統，早在1865年已經開始，不過特朗普在17年1月上任後，就因為不滿勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）表態拒絕到訪，索性撤回邀請，自此便再沒有NBA冠軍球隊到過白宮。雖然特朗普在17年4年，曾經接見當年的超級碗冠軍愛國者，但同年爆出「單膝下跪」的黑人平權風權，NFL從此亦成為了封殺目標。

對上一次到訪白宮的NBA冠軍球隊，是16年獲奧巴馬邀請的騎士，而勒邦占士（LeBron James）亦是當中一員，這位湖人老將早前已表明，有機會再次前往白宮跟現任總統拜登會面，是一種極大的榮譽。事實上，早在去年美國大選投票前，LBJ就已積極為拜登拉票，並成立組織協助黑人選民投票，務求阻止特朗普連任。

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