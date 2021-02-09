羅拔利雲度夫斯基在個人的世冠盃首戰獨建兩功，是職業生涯在第11項賽事有入球，而且5年半內合共轟入250球，在同一時段內比起美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）都更多。

拜仁慕尼黑對上一次出戰世冠盃是2013年，當時羅拔仔仍未加盟球隊，因此今次是他首次出席這項賽事，結果他首仗對艾阿里就入兩球，帶領拜仁殺入決賽。

連同這兩個入球，羅拔利雲度夫斯基的生涯中已在11項賽事取得「士哥」，分別是未轉戰德甲前在波蘭職業聯賽（甲組和乙組）、波蘭盃、波蘭超級盃、歐霸盃等賽事有進賬，以及及後效力多蒙特與拜仁入過的德甲、德國盃、德國超級盃及歐聯賽事，而國家隊方面則試過在歐洲國家盃及歐洲國家聯賽入球，因此世冠盃是他第11項比賽「士哥」。

另外，自2015/16球季開始至今，羅拔仔已在正式比賽替拜仁轟入250球，在這5個半球季的入球數還多過美斯（239球）與C朗（225球），而且在對上18個月，連同國家隊的比賽更攻入90球之多，因此他去年能摘下FIFA年度最佳球員獎項，絕對是實至名歸。

至於拜仁慕尼黑在決賽會遇上中北美洲冠軍盃盟主、墨超的堤格雷斯，教練費歷克賽後說：「我有看他們（堤格雷斯）的準決賽，是一支很機動性的球隊，而且充滿活力，力量也很強大，不容輕視。如果周四勝出捧盃，那將令我們以6冠的身份完成一個出色的球季，這在拜仁歷史上會是特殊的一年。」

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