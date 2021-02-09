效力港超聯球會傑志的港隊守衞李毅凱，昨日確定離隊加盟中甲球會後，今日已北上先進行隔離，之後向所屬球會報到。

26歲李毅凱確定離開傑志後，昨晚上在社交平台貼文，表示獲傑志14年栽培，現在要說「再見」並不容易。他說：「感謝傑志所有職員、教練和隊友，感恩Ken哥（會長伍健）和朱sir（朱志光）多年的栽培和照顧。我從12歲便加入傑志的大家庭，從一個懵懵懂懂的小孩子變成隊內的正選中後衛，多得他們的栽培和教導，我永遠不會忘記你們對我的恩惠。」

這位守衞出道不久曾獲傑志外借到中甲審陽，可惜並不成功，之後重返本地球壇，近季回歸母會已是防線主力，並入選港隊，表現獲認同，傳今次是以6位數的轉會費再到國內落班。

他表示：「球員生涯試過失敗、試過放棄，受傷的時候，球會獲球會支持我；這些年來也有很多美好的回憶，2020年賽程頻密，有時候黃洋和幾位副隊長都不在陣的情況下，我戴上了隊長臂章，並以這身份與丹尼一起捧起菁英盃，又為傑志第十度捧起聯賽冠軍，這是我的榮幸，也是我的心願。」

他謂疫情下，上季遺憾未能與球迷分享傑志上季所奪的兩冠軍，要離開傑志也未能親自向球迷道別，但球迷的吶喊聲，會永遠放在心裏，並感激球迷一直支持，香港足球需要你們的激情。此外，他透露，將加盟長三角的中甲球會，而有傳媒指為中甲南通。

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