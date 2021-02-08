國際米蘭雖然目前在意甲聯排名領先祖雲達斯，不過在盃賽卻表現不及「老婦人」，其中盃賽作客的盤路更加麻麻；在周二的意大利盃四強次回合到訪祖雲達斯時，國際未必可以扳回首回合落後的劣勢，一於信祖記再一下城，平手盤照捧祖雲達斯。（球賽編號：星期二22明日3:45am開賽）

國際米蘭目前在意甲以21戰得47分排第2，領先祖雲達斯5分但多踢1場，不過，說到今季盃賽表現，國際卻遜祖記。國際不單在歐聯出局，在意盃四強首回合迎戰祖記時，又於領先1球下被祖記反勝2:1，次回合作客都靈時，一定要採取主動。國際前線坐擁盧卡古及拿達路馬天尼斯等把握力強的球員，但球隊今季盃賽作客盤路卻令人失望，亞洲盤是1贏3輸，「讓球主客和」則是2和2輸（見附表），今役受讓亦難看好。

祖雲達斯近六場全勝，前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）老而彌堅，入球停不了，首回合反勝國際的兩球都是由他包辦。次回合迎戰國際時，C朗及一眾主力如馬菲斯迪歷特等都可披甲，上盤可捧。另外，中位數為[1/1.5球]的半場「大」亦可吼，因祖記近五場全部半場領先。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：數人