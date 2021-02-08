英超球證甸恩早前執法曼聯9:0擊敗修咸頓，以及富咸0:0賽和韋斯咸的賽事中，先後將修咸頓後衞碧拿歷克及韋斯咸中場湯馬士蘇錫克驅逐離場，惹來外界極大爭議，最終英足總都先後推翻了兩張紅牌判決，令人質疑這位英超名哨的執法水平。然而周一英國默西塞德郡表示，接到甸恩及其家人收到死亡恐嚇的報案，要求他不要再執法英超賽事。

52歲的甸恩擁有兩名女兒，英警稱相關死亡恐嚇是在社交媒體上發生，目前正在調查事件。據英媒報道，甸恩周三將執法李斯特城主場對白禮頓的英足盃第五圈賽事，至於周末的英超甸恩原定休息，但通常都會被安排擔任第四裁判或在VAR房擔任視像助理裁判，據報甸恩已要求英足總不要安排相關工作。

英國職業裁判委員會主席、前英超球證萊利表示：「這種威脅是完全不能接受，我們會全力支持甸恩報警的決定，沒有人應該是這些恐怖訊息的受害者，網上欺凌是不能接受，當局要做更多工作來解決問題。」

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