現年36歲的湖人球星勒邦占士（LeBron James）表示，海盜四分衞布拉迪以43歲之齡，個人第七次贏得超級碗的紀錄相當鼓舞人心，但他強調這不會成為自己何時引退的指標。

「我已留意了布拉迪一段頗長的時間，看到他在職業生涯內的演出，昨日（周日）又再一次贏得超級碗，真的很厲害。」占士周一攻入28分，外加14個籃板球及12次助攻，協助湖人於主場加時以119:l12擊敗雷霆後說。「這對我這樣的球員來說真的很鼓舞，儘管我們的項目與位置都不同。」

「我不知還會再打幾多年，也不知自己還能為籃球付出多少。這就是我現時的想法是，就看看怎樣吧，但我並沒有（退役）時間表，沒有設定特定年期，說是想打到三十多或是四十多歲那樣。籃球到適當時候就會告訴我，我們到時再考慮吧。」占士補充說。

占士早前已跟湖人續簽一份薪酬高達8,500萬美元的兩年合約，並將於22/23年球季後回復自由身。有外國傳媒預料，占士的長子布朗尼（Bronny James）將參加23年的選秀會，而LBJ隨即會以自由身加盟，實行組成父子檔出戰，甚至有分析指這其實是LBJ希望以「買細送大」的策略，催谷布朗尼的選秀行情。

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