周日利物浦1:4慘負曼城，賽後領隊高普「例牌」找藉口，稱門將艾利臣比加犯錯只因「腳凍」所致，繼續「怨婦」上身。前曼聯隊長堅尼直斥利物浦輸波藉口多，是一支糟糕的冠軍隊，甚至揚言紅軍繼續為落敗找藉口，下次重奪英超冠軍恐又要等多30年！

賽前高普已稱曼城近況大勇登上榜首，是由於疫情令他們獲得兩周休息時間；今場落敗後又指艾利臣的失誤全因「腳凍」所致，堅尼就批評紅軍落敗後找藉口，這個DNA是源自領隊高普：「他們編造出很多藉口，我不單止指這場賽事。人們都說利物浦是間大球會，他們應面對這些挫折，曼城陣中也缺少兩位最出色的球員。他們總是找藉口之後又有藉口。季初2:7被阿士東維拉血洗一役，當時華基爾雲迪積克（VVD）還在場上，你就說這是個異常的球季，繼續吧！保持這樣的表現，他們再贏英超冠軍，就會是另一個30年之後的事。」

前紅軍球員列納則認為，在VVD及祖高美斯等後防大將重傷後，球會卻沒有給予高普資金買人，很可能令高普心灰意冷想離開：「我為他感到沮喪，因他想要一名新球員，但問題是利物浦可買誰代替VVD？也許數年後，他會想去執教拜仁慕尼黑，這似乎是所有德國球員及教練的願望。我認為他現時有一種挫敗感，但當他們最好的球員康復，我想高普會沒事的。」

文：尊嘉