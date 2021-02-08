效力法甲巴黎聖日耳門（PSG）的法國球星基利安麥巴比將在2022年夏天約滿，而他遲遲未續約，更令轉會市場謠言滿天飛，並傳出他成為西甲皇家馬德里和英超利物浦的收購目標。曾效力紅軍的法國前鋒施斯就呼籲，利物浦應一擲千金收購麥巴比，這樣便可一躍成為世界最佳球隊。

施斯認為利物浦收購麥巴比，絕非異想天開。他接受英國傳媒訪問時說：「坦白說，我曾經跟一些記者談過，而我們都討論麥巴比，因為他是現時世界最佳球員。我亦看好他加盟利物浦會有好表現，此子是名大賽球員。當然這會涉及大量金錢，是非常大的投資。但我認為收購他是值得的，也認為會在利物浦見到他。」

本身為利物浦贏得2005年歐聯功臣之一的施斯更相信，麥巴比可跟紅軍現有的「埃及文明」配合，組成全球最厲害的鋒線。他說：「麥巴比是名很聰明和願意配合的球員，可勝任多個位置，並能跟沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿合作。如果羅拔圖法明奴留下來，這將是支瘋狂的球隊。對我來說，有麥巴比的利物浦將是世界最佳球隊。」

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