上屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑周一於卡塔爾舉辦的世冠盃登場，憑射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，2:0輕取非冠盃盟主、來自埃及的艾阿里，順利闖入決賽，3天後將與墨超的堤格雷斯爭奪寶座。

在這項賽事直入準決賽的拜仁，踢至17分鐘已領先，京士利高文於禁區右路射門「撻Q」，在門前掠過，反而如同傳球一樣給了禁區左路的基拿比，後者再傳交中間的羅拔利雲度夫斯基，他控定後快腳勁射入網，助球隊領先1:0。

艾阿里無法替拜仁帶來太大威脅，反而上半場完結前，這支德甲一哥仍有機會增添比數，但馬克洛卡與艾方素戴維斯都錯失了機會。換邊後，拜仁續控制大局，結果完場前4分鐘，兩名後備上陣的球員合作，祖普莫亭送出「過頭波」給利萊辛尼落右路底線，他再大腳傳入中間，讓羅拔仔升高頂入。

雖然早前在德甲的連續入球走勢斷纜，但羅拔利雲度夫斯基立即在世冠盃重拾射門鞋，梅開二度領球隊躋身決賽，而今季替球會在各項賽事披甲27場，累積至29個入球，賽後也獲得今場賽事的MVP，且看決賽能否再抓住當旺的腳風，替拜仁自2013年後再奪走這項獎盃。

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