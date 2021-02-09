中超球會山東泰山因欠薪問題，周一被亞洲足協指不合參加今屆亞冠盃資格後，亞洲足協將按球會賽的球隊遞補機制進行，中超第三名的北京國安有可能取代山東泰山，與泰港、傑志及從附加賽晉級的球隊同處J組。

山東數年前因拖欠助教薪酬，被助教告上體育法庭被判敗訴，但逾期未有交還欠款，昨被亞洲足協指山東不符領取亞冠盃的牌照資格，將該隊「踢出」J組分組賽，而按亞洲足協的球會賽遞補機制，原先要透過附加賽爭晉級的北京國安將取代山東的分組賽參賽資格，即北京國安可能身處J組，與泰超泰港、傑志與大阪櫻花、墨爾本勝利或緬甸撣邦聯附加賽勝方同組。

亞洲足協去年亞協盃收到和富大埔退賽通知後，曾啟動遞補機制，由原先進行附加賽的傑志取代大埔的分組賽席位，但亞協盃最終因武漢肺炎疫情「腰斬」。傑志暫未就分組賽對手山東未能出戰作出回應，不過，山東仍可在10日內對亞洲足協提出上訴，如山東未有在期限內提出，估計亞洲足協將按機制作出遞補。

今年亞冠盃分組賽將於4月舉行，而傑志有意申辦此組分組賽主辦權，並已獲足總支持，只是疫情下賽事涉及外隊抵港能否獲有關方面豁免隔離將是關鍵。

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